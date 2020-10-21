Группа «Кино» сняла клип «Попробуй спеть вместе со мной» и объявила даты концертов

По новому видео можно представить, что ждет поклонников на живых выступлениях рок-коллектива.

В 2021 году музыканты культовой рок-группы «Кино» собираются дать ряд концертов — впервые после смерти Виктора Цоя в 1990-ом. Причем, уже известно, что петь на этих выступлениях будет погибший лидер коллектива — его голос восстановили по старым пленкам.

И вот, чтобы подогреть интерес публики к воскресшему «Кино», 20 октября группа выпустила клип на песню «Попробуй спеть вместе со мной». В ролике запечатлено, как Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров, Александр Титов и другие музыканты исполняют композицию вживую, а на экране за ними транслируется видеозапись поющего Цоя. Похоже, что так и будут выглядеть будущие концерты группы. Также в клипе использованы кадры из фильма «Конец каникул» 1986 года, снятого режиссером Сергеем Лысенко.

Группа «Кино» объявила, что ее выступления намечены на следующие даты 2021 года: