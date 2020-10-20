«Вообще другой человек»: Павел Артемьев сменил музыкальный стиль, покинув группу «Корни»

У артиста уже десть лет другой коллектив и другие песни.

20 октября рок-группа Artemiev, которую создал бывший участник поп-коллектива «Корни» Павел Артемьев, отметит свой 10-летний юбилей. Музыканты дадут концерт в московском клубе «16 тонн», где когда-то выступили впервые.

И хотя у новой группы Павла уже есть своя многолетняя история, сложно ассоциировать его с роком. Для многих он так и остался кудрявым красавчиком из «Корней», в которого влюблялись девочки в 2000-х. Но сам музыкант уверяет, что он давно стал другим человеком.

«Время от времени мне попадаются видео тех времен, и я понимаю, что на экране вообще другой человек. С другими интересами, с другим молекулярным составом и с другой музыкой в сердце», — признался Артемьев изданию Peopletalk.

В то же время, 37-летний музыкант отметил, что уважает ту часть жизни, в которой он был поп-звездой. Мужчина прекрасно понимает, что многие выросли на песнях «Корней» и влюблялись под них, — Павел не собирается отнимать у людей эту память.

Добавим, что у группы Artemiev в ноябре должен выйти новый альбом «Плюс», а в текущем месяце коллектив порадовал слушателей синглом «Голоса».