Ариана Гранде раскрыла название и дату релиза шестого альбома

27-летняя американская певица Ариана Гранде продолжает дразнить поклонников новым релизом. Полтора года назад у поп-звезды вышел альбом Thank U, Next, заработавший ряд достижений, и с тех пор фанаты ждут от нее новой музыки.

И вот 18 октября девушка раскрыла тайну, как будет называться ее следующая пластинка. Она опубликовала в Instagram видео своей клавиатуры, на которой ее палец в замедленной съемке набирает слово Positions («Позиции»). Это и есть название шестого студийного альбома молодой артистки.

Одновременно с этим на официальном сайте певицы появились два обратных счетчика, которые считают время до 23 и 30 октября. Ожидается, что в эти даты выйдут сингл с новой пластинки и сам альбом.

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Добавим, что переплюнуть саму себя Ариане будет непросто. Ее релиз Thank U, Next несколько раз становился платиновым, а еще принес девушке четыре номинации на премию «Грэмми». Альбом повторил рекорд группы The Beatles: синглы с этой пластинки заняли первые строчки чарта Billboard Hot 100 одновременно.