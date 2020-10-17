«Я покинула группу «ВИА Гра»: Ольга Меганская ушла из проекта Константина Меладзе

28-летняя Ольга Меганская больше не является солисткой группы «ВИА Гра». Пост с этой новостью певица разместила в своем микроблоге. По словам знаменитости, причина ее ухода состоит в том, что девушке уже не видится плодотворным дальнейшее сотрудничество.
«Знаю, что вы любили мой голос и ждали новый состав с моим участием, но новая реальность и территориальный локдаун внесли свои коррективы», — пишет экс-солистка коллектива.
Меганская выразила свою благодарность композитору Константину Меладзе и бывшей участнице «ВИА Гры» Вере Брежневой за то, что в марте 2018 года их выбор пал именно на нее. Особо теплые слова певица адресовала своим поклонникам: артистка призналась в любви ко всей своей аудитории, подчеркнув, что без поддержки фанатов ей пришлось бы трудно.
«Я читала каждый комментарий под нашими клипами, песнями, во всех официальных и неофициальных источниках, каждое сообщение в direct и хочу поблагодарить вас всех, потому что с самого начала и до самого конца вы были со мной! Любому артисту трудно без поддержки и одобрения.
Спасибо! Я знаю, что вы любили меня, знаю, что считали, что я нахожусь на своём месте», — обратилась к поклонникам Меганская.
Поклонники в долгу не остались, и буквально завалили комментарии теплыми словами в адрес артистки и своими сожалениями о ее уходе:
«Олечка, тебя будет безумно не хватать в группе», «Ужасная новость. Оля, вы шикарная девушка и соответствовали ДНК группы на 100 из 100», «Удачи.
Мы всегда будем рядом!», «Самая лучшая участница из последнего состава», «Надеюсь, что Вы продолжите сольную карьеру», «Я в шоке. Вы просто созданы для «ВИА Гры» были….», — пишут шокированные фанаты.