«Я покинула группу «ВИА Гра»: Ольга Меганская ушла из проекта Константина Меладзе

28-летняя Ольга Меганская больше не является солисткой группы «ВИА Гра». Пост с этой новостью певица разместила в своем микроблоге. По словам знаменитости, причина ее ухода состоит в том, что девушке уже не видится плодотворным дальнейшее сотрудничество.

«Знаю, что вы любили мой голос и ждали новый состав с моим участием, но новая реальность и территориальный локдаун внесли свои коррективы», — пишет экс-солистка коллектива.



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Меганская выразила свою благодарность композитору Константину Меладзе и бывшей участнице «ВИА Гры» Вере Брежневой за то, что в марте 2018 года их выбор пал именно на нее. Особо теплые слова певица адресовала своим поклонникам: артистка призналась в любви ко всей своей аудитории, подчеркнув, что без поддержки фанатов ей пришлось бы трудно.

«Я читала каждый комментарий под нашими клипами, песнями, во всех официальных и неофициальных источниках, каждое сообщение в direct и хочу поблагодарить вас всех, потому что с самого начала и до самого конца вы были со мной! Любому артисту трудно без поддержки и одобрения.

Спасибо! Я знаю, что вы любили меня, знаю, что считали, что я нахожусь на своём месте», — обратилась к поклонникам Меганская.



Поклонники в долгу не остались, и буквально завалили комментарии теплыми словами в адрес артистки и своими сожалениями о ее уходе: