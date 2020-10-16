Первая в стране: Нюша презентовала видеоряд к своему новому альбому

30-летняя исполнительница записала единственный в России вижуалайзер к музыкальной пластинке.

Певица Нюша выпустила новинку в мире музыкальных клипов и альбомов. Знаменитость сняла так называемый вижуалайзер. Она записала свои ассоциации, чувства и моменты, о которых поет в альбоме Solaris ES.

Подобного российские исполнители еще не делали. Светомузыку, неон, исполнительницу в кожаном комбинезоне сменяет морской берег и спокойный естественный макияж Нюши на другом кадре. Фильм от бывшей девушки Егора Крида — это не просто клип, это целый журнал и визуализация услышанного в каждом треке.

Нюша опубликовала фрагмент вижуалайзера на своей странице в сети и спросила своих поклонников:

«Какой трек уже стоит на репите?».

В основном подписчики голосовали за композиции «Безобидна» и «Не ревную», а также «Летать далеко».