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«Позволь мне любить тебя как женщине»: Лана Дель Рей выпустила песню с нового альбома

В отличие от многих американских поп-звезд, певица предпочитает композиции со смыслом.

«Позволь мне любить тебя как женщине»: Лана Дель Рей выпустила песню с нового альбома
Лана Дель Рей подарила поклонникам еще немного меланхолии. Фото: globallookpress.com

Новость для тех, кто обожает романтичную грусть и всепоглощающую меланхолию Ланы Дель Рей. 16 октября американская певица выпустила новую песню Let Me Love You Like a Woman («Позволь мне любить тебя как женщине»). В этой грустной композиции звезда поет о том, как ей хочется быть той, кто она есть, и любить открыто. Как бы теперь снова не набежали хейтеры, которые обвиняли Лану в том, что она антифеминистка. В США это довольно неприятное клеймо при нынешних настроениях в обществе.

Данный трек войдет в седьмой студийный альбом певицы Chemtrails Over the Country Club, который выйдет предстоящей зимой.

Кстати, на днях Лана угодила в «ковидный» скандал. Она приехала на встречу с поклонниками в дизайнерской маске, больше похожей на крупную сеточку. Подписчики звезды не оценили аксессуар, отметив, что такая маска ни от чего не защитит и 35-летняя певица ставит свое здоровье под угрозу.

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