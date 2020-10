«Позволь мне любить тебя как женщине»: Лана Дель Рей выпустила песню с нового альбома

Новость для тех, кто обожает романтичную грусть и всепоглощающую меланхолию Ланы Дель Рей. 16 октября американская певица выпустила новую песню Let Me Love You Like a Woman («Позволь мне любить тебя как женщине»). В этой грустной композиции звезда поет о том, как ей хочется быть той, кто она есть, и любить открыто. Как бы теперь снова не набежали хейтеры, которые обвиняли Лану в том, что она антифеминистка. В США это довольно неприятное клеймо при нынешних настроениях в обществе.

Данный трек войдет в седьмой студийный альбом певицы Chemtrails Over the Country Club, который выйдет предстоящей зимой.

Кстати, на днях Лана угодила в «ковидный» скандал. Она приехала на встречу с поклонниками в дизайнерской маске, больше похожей на крупную сеточку. Подписчики звезды не оценили аксессуар, отметив, что такая маска ни от чего не защитит и 35-летняя певица ставит свое здоровье под угрозу.