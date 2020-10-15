Лиза Монеточка стала куклой Барби в новом клипе

15 октября в Сети появился новый клип от дуэта Лизы Монеточки и Noize MC. Популярные исполнители снова объединились, чтобы в оригинальной форме рассказать поклонникам о проблеме экологии. Музыкальное видео называется «Живи без остатка», и лейтмотивом сквозь него проходит мысль о том, что человечество производит все больше мусора. Многие вещи создаются, употребляются один раз и сразу становятся отходами, загрязняющими окружающую среду.

«Мы с Лизой написали текст от лица двух кукол, выброшенных на помойку их капризной маленькой хозяйкой после покупки новых. Лиза рассказывает о том, как мы туда попали, а я — о том, что с нами будет потом. Мы хотели сделать простую и понятную историю о легкомысленном потребительском отношении людей не только к товарам, но и к эмоциям, друг к другу, к самим себе и окружающему миру», — рассказал Иван Алексеев, он же Noize MC.

В клипе показана модель города, в которой повсюду мигает реклама различных товаров. Оба артиста выступают в качестве звезд, рекламирующих тот или иной бренд. Потом действие перемещается в некий музей будущего, где наши потомки смотрят инсталляции о том, как нынешнее поколение безостановочно производило пластик, тратило драгоценную воду, вырубало леса и отравляло животных.

больше по теме Билли Айлиш выпустила серию экологичной одежды Певица начала сотрудничать со знаменитым брендом.