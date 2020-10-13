«Черный альбом» группы «Кино» выпустят с восстановленным звучанием

В 1990 году группой «Кино» была записана пластинка, известная под неофициальным названием «Черный альбом». Музыканты заканчивали ее уже после трагической гибели Виктора Цоя. И вот, спустя 30 лет издательство Maschina Records выпустит этот альбом в новом качестве.

Специалисты компании отметили, что все прошлые издания этой пластинки, в том числе и в виниле, были сделаны с использованием DAT-оригинала, на котором была утрачена часть высоких частот. Нынешний же релиз создан на основе исходной аналоговой ленты, сохраненной бас-гитаристом «Кино» Игорем Тихомировым. В дизайне нового издания максимально сохранен минималистский стиль оформления оригинальной пластинки, дополнительные печатные материалы так же воспроизведены с исторической точностью.

«Фонограмма альбома прошла тщательную реставрацию. Издание подготовлено к выпуску при прямом участии музыкантов группы «Кино» Юрия Каспаряна, Игоря Тихомирова и Александра Цоя, сына лидера группы Виктора Цоя», — говорится в сообщении издательства.

Альбом доступен по предзаказу (на виниле, дисках и аудиокассетах) на официальном сайте компании. Релиз состоится зимой 2021 года.