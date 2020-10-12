Исследование: подростки тратят на Моргенштерна больше мобильного трафика, чем на учебу

По количеству связанного с ним трафика МТС, рэпер выбился из числа других артистов и стал отдельной категорией, вроде «еды» и «интернет-магазинов».

Компания МТС провела исследование мобильного трафика молодежной аудитории в возрасте от 15 до 19 лет за последние три месяца и нашла в этих данных занимательный момент. Оказалось, что солидная доля активности указанной категории пользователей связана с официальными аккаунтами рэпера Моргенштерна, то есть подростки активно заходят на его страницы в Instagram, TikTok и ВКонтакте, смотрят его клипы в YouTube.

В этих цифрах 22-летний артист стал не просто популярной звездой, а отдельной категорией трафика. Количество интернета, которое молодежь тратит на этого рэпера, сравнимо с объемами среднего города или административного округа Москвы.

«При обезличенном анализе трафика и других метрик молодежной аудитории, которые МТС использует для улучшения качества цифровых продуктов и их таргетированного продвижения, «Моргенштерн» действительно выделяется как отдельное самостоятельное явление, наравне с такими категориями как «интернет-магазины», «еда», «развлечения», «образование» и так далее», — отметил директор центра Big Data МТС Леонид Ткаченко.

Он также добавил, что специалисты компании впервые сталкиваются с подобным явлением. Почти каждый абонент мобильной сети указанного возраста с июля по сентябрь так или иначе сталкивался с творчеством Моргенштерна, просматривая контент на своем гаджете.

Юноши и девушки интересовались им чаще, чем информацией из категорий «образование», «спорт» и «покупки». Специалисты посчитали, что более половины подростков проводят не менее двух с половиной часов в неделю за просмотром контента, так или иначе связанного с Моргенштерном.