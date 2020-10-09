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«Врать, что не болит»: Ольга Бузова поделилась любовными переживаниями в новой песне

34-летняя бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова записала новый хит.

«Врать, что не болит»: Ольга Бузова поделилась любовными переживаниями в новой песне
Ольга Бузова записала новый трек. Фото: Instagram.com/buzova86

Ведущая проекта «Дом-2» вот уже несколько последних лет покоряет российскую эстраду. Пение телеведущей оставляет неоднозначные оценки в Сети. Однако Бузова не обращает внимание на комментарии хейтеров и продолжает петь для «ее людей».

Недавно в профиле бизнесвумен появился клип на ее новый трек «Ненормальный вайб». Как и все предыдущие треки, этот сингл о сильной женщине, которая «не боится остаться одна». Личный опыт и душевные страдания Бузовой отпечатались в ее новой песне.

«В каждых отношениях бывают сложности, и кто-то проходит их достойно, а кто-то лишь все усугубляет. Эта песня о том, как нужно достойно уходить из отношений и уметь ставить точку. Если вам плохо вместе, не нужно продолжать…» — посоветовала Бузова.

Также Ольга опубликовала пару строк из самой песни, которые являются ключевыми, по мнению артистки:

«Снова я поставлю нашу песню на репит и буду врать о том, что не болит…»

Напомним, что еще недавно телеведущая заявляла о расставании с шоуменом Давидом Манукяном. Но позже сама Бузова опубликовала фотографии романтического свидания с рэпером.

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