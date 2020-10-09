«Разбил сердечко»: Niletto отказал Алене Апиной в дуэте

В свежем выпуске YouTube-шоу «Музыкалити» Максим Галкин свел вместе 56-летнюю певицу Алену Апину и в 18-летнюю звезду TikTok Даню Милохина. Как обычно, ведущий спросил представителей разных поколений о том, знают ли они музыкантов из другой эпохи. Но когда Апиной предложили из трех фото угадать, на каком изображен молодой исполнитель Niletto, она неожиданно заявила, что с этим юношей у нее связана целая история.

Как-то раз артисты проходили мимо друг друга, и Алена предложила молодому человеку записать вместе трек.

«Я говорю: «Прикольные песни. Клево! Круто! Давай что-нибудь замутим». На что ответ был: «А мне это зачем?», — рассказала Апина, пародируя удивленное лицо Niletto. — Ну я сказала: «Ну, в принципе, и мне наверное незачем». И мы вот так мимо прошли. И после этого я перестала любить эту музыку». «Разбил сердечко», — грустно резюмировал Милохин, и певица с ним согласилась.

Напомним, что Алена Апина известна своими хитами «Электричка», «Ксюша», American Boy, «Бухгалтер», «Леха». 29-летний Niletto полюбился молодежи треками «Любимка», «Платить за дружбу не нужно», «Куртка на двоих», «Грустный смайл».