«Caro mio ben — на два голоса»: дочка Малинина похвасталась своим оперным вокалом

Александр Малинин со своей семьей — женой Эммой и 19-летними близнецами Фролом и Устиньей — давно проживает в Германии. Дружное семейство часто путешествует, рассказывая о своих приключениях в Instagram. И недавно поклонники певца узнали радостную новость — его дочка теперь студентка Королевской академии музыки в Лондоне. Да, наследница пошла по стопам прославленного родителя, но выбрала оперный вокал.

У себя в Instagram-аккаунте Устинья периодически устраивает общение с подписчиками. Многие фанаты просят, чтобы девушка как можно чаще радовала их своим пением. И в новой публикации Устинья осчастливила фолловеров, разместив видео, на котором исполняет партию вместе с одногруппником.

«Сегодня мы после занятий пели Caro mio ben — на два голоса», — подписала видео Устинья.

Подписчики пришли в восторг от услышанного. Голосу Устиньи они поспешили сделать кучу комплиментов.

«Шикарное исполнение», «Красота и мощь голосов», «Боже мой, вы будущее оперной сцены!!! Какое звучание, как вы прекрасно сочетаетесь», «Какая прелестная Устинья! Просто великолепно! Браво!!», «Это невероятно красиво», «До мурашек!!», «Божественно», — не скупились на похвалу фолловеры.

А недавно Устинья присматривала себе концертное платье. Девушка показала, что остановила свой выбор на черном платье в пайетках.