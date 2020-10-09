«Для меня они не дети, они артисты!»: продюсер реалити-шоу «Кто ты?!» Татьяна Тур об итогах второго сезона

На протяжении трех недель 13 талантливых подростков из самых разных уголков России учились жить по законам шоу-бизнеса во втором сезоне реалити-шоу «Кто ты?!». Ребята были размещены на вилле в Сочи и транслировали свою жизнь в нескольких получасовых видеороликах. Жесткое условия проекта – никакой связи с внешним миром. Чтобы ничто не отвлекало участников от шоу и испытаний, которые для них приготовили организаторы.

Вокал, хореография, контент-мейкерство, общение с Клавой Кокой, Burito – эти и другие творческие занятия ребятам преподавали популярные наставники. В ходе реалити-шоу каждый участник смог записать сольный трек и выступил с ним на одном из еженедельных отчетных концертов. И ответить себе на вопрос, кто же он и кем все-таки хочет стать.

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Главный продюсер шоу «Кто ты?!», основатель центра Sound Media, автор книги «Маленькими шагами к большой цели» Татьяна Тур в интервью порталу Teleprogramma.pro объяснила, почему детям были созданы недетские условия на шоу, зачем лишили гаджетов и чему участники научились за время проекта.

— Какой режим дня был на проекте? Зарядки, питание, испытания? Расскажите про один день из жизни участников – как он был построен и почему?

— Режим дня был приблизительно одинаковый, потому что ребята вставали в одно и то же время. Обязательно зарядка, завтрак, обед, ужин – это все по расписанию. Творческие задания варьировались от того, попадали ли ребята в номинацию на этой неделе. У номинантов недели график был более насыщенный, а остальные ребята помогали им в выполнении творческих заданий не только в вокале, но и в хореографии. Поэтому все зависело от номинантов недели.

У нас был график испытаний и локаций, которые должны были посетить ребята. Но они не знали, что их ждет днем, это держалось в строжайшем секрете. Им говорили только во что одеться. Участник выезжал на место и только там узнавал, что его ожидает. Конечно, это держало его в трепете, а некоторых в страхе и любопытстве – я знаю, что многие накануне испытаний не спали, потому что фантазировали, что же их ждет. Точно так же участники не знали, что их ждет на «Точке продюсера», специальном месте для обсуждения и анализа поступков участников.

Задача была создать на проекте атмосферу другой реальности, то, к чему не привыкли дети и, скорее всего, в жизни никогда с этим не столкнутся. Дни были насыщенные, ведь помимо ежедневных съемочных дней, помимо испытаний, творческих заданий постоянно были подсъемки синхронные и съемка видео для TikTok. Можно сказать, что камера с оператором у нас не спали.

Естественно, что режим дня был одним из пунктов, которые нельзя было нарушать. Подъем и отбой были в одно и то же время. Единственный раз мы нарушили режим перед отъездом ребят, тогда было разрешено остаться подольше на прощальный вечер. А все остальное время ребята жили в достаточно напряженном графике.

— Какую роль играли именно вы в жизни ребят? Проводили с ними целый день или встречались только на испытаниях?

— Я – музыкальный продюсер шоу, тот человек, который видит дальнейший путь и развитие, становление артиста. Для меня это были не просто участники проекта, я не отношусь к ним как детям, я очень строгий продюсер. Когда я смотрю на молодого артиста, я должна увидеть весь путь, даже до того момента, когда он будет собирать сольные концерты на больших площадках. Я достаточно масштабно и точечно подхожу к работе с аудиторией и неважно, молодой это или взрослый артист.

Задача продюсера имеет собирательный образ. Это не просто человек, который пишет музыку или говорит: «Вот тебе песенка, спой!». Задача достаточно глобальная: увидеть и разглядеть то, что не видно зрителю невооруженным глазом. Найти те моменты, которые можно раскрывать, те точки, на которые нужно будет давить в дальнейшем, которые приведут к очень большому росту артиста.

На испытания я не ездила, у меня была «Точка Продюсера», на которой я встречалась с ребятами и творческой командой. Для того чтобы раскрыть ребенка и помочь ему, я присутствовала на студии.

Все наши точки сбора, точки доступа имели помимо творческих моментов еще и психологический аспект, они имели и менторскую работу. Поскольку я более 8 лет работаю с детьми, я знаю, как правильно донести информацию, на что обратить внимание и как сделать так, чтобы тебя услышала молодежь. Ни в коем случае не работаю как диктатор и не давлю на них. Моя задача – объяснить на как можно более понятном и равном языке, в чем они не правы, на что стоит обратить внимание.

— Как вы с командой справлялись со сложными моментами? Как успокаивали детей, когда у них что-то не получалось? Или с волнением перед их отчетными концертами?

— Повторюсь – для меня они не дети, они артисты! С них совершенно другой спрос, они имеют огромный опыт на сцене и в творческих коллективах. Я никогда не скрывала, что шоу-бизнес для взрослых людей, и никто с тобой не будет церемониться. Неважно, сколько тебе лет, это все достаточно жестко.

Поэтому одной из задач проекта было погрузить их в эти достаточно недетские условия, чтобы они без прикрас понимали, что их ожидает в будущем и, возможно, изменили бы свое желание оказаться в дальнейшем в шоу-бизнесе.

У молодежи довольно радужное восприятие шоу-бизнеса, у них есть понятие, что не нужно работать, что все происходит само собой. Есть и лидеры мнений, которые сейчас об этом поют и кричат со сцены. Задача была показать детям, что это все на самом деле не так.

У нас был психолог на проекте, но повторюсь, что я давно работаю с детьми и знаю про тонкие моменты и возможность достучаться до человека, чтобы объяснить ему, почему должно быть именно так.

Про волнение – если артист не волнуется, то он не артист. Это нормально! Многих сцена, наоборот, раскрепощала, раскрывала, и наша задача была создать достаточно дружескую атмосферу, чтобы им было комфортно выходить на сцену, и чтобы они получали от этого удовольствие.

— Жизнь без мобильных телефонов, интернета и соцсетей кажется сложно выполнимой задачей. Как с ней справлялись дети? И что это им дало?

— Не просто так мы помещали детей в абсолютно стерильную творческую атмосферу. Их не должно было ничего отвлекать: никакие социальные сети, буллинг, комментарии, которые льются на всех медийных людей. Они должны были быть изолированы от всего внешнего мира, не знать, что происходит.

Родителей изолировали тоже, потому что очень часто они своей критикой или своей любовью вводят в заблуждение подрастающие поколение и начинают выяснять отношения. Была задача создать такую обстановку, чтобы ничего не отвлекало от творчества, чтобы была особая магия. Дети были счастливы, что они без гаджетов. Первую неделю было сложно, потому что многие скучали по родителям, да и вопрос привычки достаточно серьезный, однако они были настолько загружены, что у них просто не было бы на это времени.

— Как по-вашему – чему научились дети на проекте?

— Во-первых, каждый из них получил свой трек, нашел стиль, жанр в котором работать. А значит, выполнена сверхзадача, и определен вектор движения, по которому они могут следовать дальше. Очень сложно найти свой репертуар, свое звучание, а у них уже есть первая точка отсчета.

Во-вторых, они получили опыт работы с потрясающим хореографом, хотя многие из них никогда не танцевали и для них это было впервые.

Работа в команде, работа в коллективе – это тоже то, что объединяет, но в тоже время показывает, что каждый сам за себя и должен преследовать свои интересы и быть творчески последовательным. Дети почувствовали совершенно другой уровень развития, они почувствовали себя во взрослом реалити. В проекте, который решает твою судьбу.

Они научились снимать видео в TikTok и сейчас я смотрю, как растет один из участников Гарик, который уже набрал более 170 тысяч подписчиков. Это все благодаря проекту. Думаю, что к окончанию он наберет и 2 миллиона.

— На проекте царила исключительно атмосфера дружбы и любви или дух соперничества тоже чувствовался?

— Было разное – на проекте у нас случались и буллинг, и ложь, и предательство, и какие-то непонятные моменты, потому что не бывает идеального мира и идеальных подростков. Но в общей сложности дети все подружились, они посмотрели другими глазами на себя и тех, кто их окружает. Атмосфера в целом была очень доброжелательная, и меня это очень радовало.

— Как дети реагировали на сюрпризы в качестве выступления звезд? Их это вдохновляло?

— Конечно, вдохновляло! Мы не говорили заранее, кто из звезд приезжает на концерт, старались хранить в секрете, и потом удивляли ребят.

Мы выбрали разноплановых артистов, которые поддержали нас. Клава Кока – это абсолютный лидер среди молодежного движения, под нее с удовольствием все танцуют! Она и сама молодая, классная девчонка. Хабиб – это человек, у которого аудитория в TikTok более 5 миллионов, и он активно растет, развивается, к тому же он потрясающе поет, он крепкий лидер мнений и человек, который благодаря TikTok начал развиваться и набирать обороты очень быстро.

Burito – представитель классического шоу-бизнеса, человек мудрый, прошедший достаточно серьёзную школу. Он своей подачей, своим видением на жизнь вдохновил ребят на то, чтобы они задумались о глубоких вещах.

Я очень рада, что все наши наставники и звезды были совершенно разные. Каждый из них смог привнести в проект что-то свое уникальное, и это очень здорово!

Справка в цифрах о первом сезоне

В первом сезоне реалити-шоу было получено свыше 10 000 заявок на участие. Более 1 миллиона просмотров финала реалити-шоу «Кто ты?» в VK за сутки. Совокупный охват аудитории в рамках рекламной кампании проекта – свыше 50 млн человек. 50 тысяч активных зрителей, участвовавших в финальном голосовании. Свыше 1 миллиона просмотров каждой серии.