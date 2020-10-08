«Скучаю по выступлениям, так что аж му-у-у!»: Билли Айлиш даст онлайн-концерт

24 октября известная американская певица Билли Айлиш даст онлайн-концерт. Об этом она сама объявила в Instagram.

«Скучаю по выступлениям, так что аж му-у-у!» — написала 18-летняя артистка и попросила фанатов поскорее купить билеты.

Концерт получил название «Куда мы идем?» Для российских поклонников трансляция начнется, получается, в час ночи 25 октября (по московскому времени). После завершения шоу, запись будет доступна еще 24 часа.

Из последних новостей о Билли Айлиш: певица выпустила клип на песню No Time To Die (саундтрек к одноименному фильму о Джеймсе Бонде) и собственную модель гитары укулеле. А в конце лета она выступила против президента США Дональда Трампа и призвала американцев не голосовать за него.