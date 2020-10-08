Дочь Салтыковой в акустическом варианте перепела хит Тимати и Моргенштерна «El Problema»

Дочь певицы Ирины Салтыковой Алиса в Instagram поделилась записью, на которой исполнила в акустическом варианте недавний нашумевший хит рэперов Тимати и Моргенштерна El Problema.

«По-моему, идеально текст ложится. Как думаете?!» — задала она вопрос своим подписчикам.

«Алиса, у вас потрясающий голос. Очень классно получилось», «Ой, как здорово спели. Все в порядке», «Спето душевно и профессионально. Не слушайте, что вам недоброжелатели говорят», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что дочь Ирины Салтыковой мечтает о славе эстрадной певицы. Не так давно звездная исполнительница рассказывала, что будет всегда и во всем помогать своей наследнице. Дочь именитой артистки появилась на свет в 1987 году от музыканта Виктора Салтыкова, с которым поп-дива рассталась в 1995 году. Известно, что Алиса Салтыкова долгие годы училась в Европе — во Франции и Швейцарии. Потом какое-то время жила в Лондоне, где выступала в частных клубах. Девушка пишет стихи и прозу.