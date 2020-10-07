В Москве пройдет живой фестиваль музыки The Beatles, посвященный 80-летию Джона Леннона

9 октября легендарному музыканту Джону Леннону исполнилось бы 80 лет. Российские битломаны, как и их товарищи по всему миру, не могут пройти мимо этой даты. 17 октября они организуют фестиваль музыки The Beatles в ДК имени Горбунова в Москве.

«Накопилось много разных дат, помимо 80-летия Леннона, в этому году в марте исполнилось 60 лет The Beatles, плюс нашему клубу — 20 лет. Не могли не сделать подобное, хотя, конечно, в связи с пандемией мысли были, стоит проводить мероприятие или нет. Желание сделать перевесило», — рассказал РИА Новости основатель крупнейшего в России сайта о «ливерпульской четверке» Алексей Богаевский.

По его словам, в рамках фестиваля выступят с концептуальными программами шесть коллективов, а также легендарный музыкант Андрей Тропилло.

Напомним, что Джон Леннон скончался в 1980 году. Убийца музыканта до сих пор жив и отбывает наказание в тюрьме. Недавно ему в одиннадцатый раз отказали в условно-досрочном освобождении. Во время общения с чиновниками исправительной системы мужчина еще раз объяснил, зачем застрелил кумира миллионов, и извинился перед его вдовой Йоко Оно.