«Не для тебя, бой»: внучка Михаила Боярского ослушалась знаменитого родственника

21-летняя внучка народного артиста РФ Михаила Боярского, несмотря на запреты знаменитого дедушки, стала певицей. Дебютный трек Bad GirlЕкатерины Боярской символизирует ее поведение.

Молодая наследница главного мушкетера страны решила, что, не будет слушать советы артиста. Под новым именем Venna девушка презентовала свою первую песню в жанре поп-панк.

Екатерина снялась для презентации сингла в черной кожаной мини-юбке и косухе, а также чулках в сетку. Примечательно, что образ внучки Боярского был такой же дерзкий, как ее песня:

«Плохая девочка, но не для тебя, бой. Я устала заниматься этой борьбой. Сожгу последний лист, а после выметайся! Слышишь, выметайся, хлам свой забирай».

Отметим, что не все родственники начинающей певицы были против публичной карьеры Екатерины. Например, тетя девушки — актриса Елизавета Боярская — оставила положительный комментарий племяннице:

«Только вперед!»

Поддержал решение дочери и Сергей Боярский.

«Хорошего полета, люблю тебя! — написал отец Екатерины.

Напомним, что отец девочки выбрал в свое время политическую карьеру. Хотя в юности у депутата Государственной думы были попытки записывать альбомы в музыкальном квартете «БИБА».