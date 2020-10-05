«Мне было безумно неловко»: Зоя Бербер со всей силы ударила певца на съемках клипа

4 октября вышел первый клип Назима Зейналова — бизнес-партнера Александра Гудкова, который в этом году открыл себя в качестве певца. Под псевдонимом Nazim мужчина выпустил песню «Огни», в музыкальном ролике к которой снялась актриса Зоя Бербер, звезда сериалов «Реальный пацаны» и «Проект «Анна Николаевна». Режиссером выступил актер Петр Романов, известный зрителям как ведущий программы «Орел и решка».

В клипе показана трогательная дружба мальчика с глухонемой девочкой, чьи пути разошлись, когда они повзрослели. Создатель ролика вдохновлялся фильмом «Настоящая Маккой» с Ким Бейсингер, поэтому «взрослая часть» напоминает детективный боевик. Главная героиня стала воровкой, которая грабит музеи, а ее друг выбрал карьеру полицейского, и спустя много лет они встретились как противники. Но, вспомнив о том, что связывало его с этой девушкой, страж порядка не смог схватить ее.

Роли преступницы и сыщика играют Зоя Бербер и сам Назим. Звезды рассказали, что на подготовку и съемку сцен у них было очень мало времени. Даже сложный эпизод с дракой создавался в экстремально быстром режиме.

«Я больше года стараюсь быть в тонусе и поддерживаю форму для трюков, поэтому удар у меня поставлен, — рассказывает Зоя. — Поначалу я пасовала применять силу, что было заметно на камере. Когда Петя (режиссер. — Прим. авт.) попросил меня сделать удар в полную силу, Назим не успел сделать блок, и мой кулак со всей мощностью попал прямо в него. Мне было безумно неловко, но в итоге именно этот дубль вошел в финальный монтаж».

«Во время карантина я выпустил свой дебютный трек и понял, что уже не могу остановиться. На сегодняшний день музыка забрала меня полностью. В моих планах и дальше писать красивые, лирические песни», — поделился Назим.

Начинающий певец рассказала, что уже написал свою третью песню «Ты не поверила». Ее релиз состояться в конце октября.