Everybody dance now: группа Little Big записала кавер для трейлера фильма «Борат-2»

На днях вышел трейлер сиквела комедии «Борат» от популярного британского комика-пранкера Саши Барона Коэна. Фанаты первого фильма 14 лет ждали продолжения приключений незадачливого казахского репортера в Америке. А вот новость специально для российских поклонников Бората: в конце второй минуты опубликованного ролика звучит кавер, записанный отечественной рейв-группой Little Big, которая в 2020 году должна была представлять нашу страну на «Евровидение».

На своей странице в Instagram музыканты подтвердили, что они записали специально для этого трейлера собственную версию хита Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) легенд танцевальной музыки C+C Music Factory. Будет ли трек звучать в самом фильме, неизвестно. Но в английском промо-ролике картины он точно играет: Борат под него танцует и «охотится» на коронавирус.

Добавим, что Little Big стали весьма популярны на западе, когда представили свой клип Uno на «Евровидении». Да и до этого события группу активно гастролировала по Европе, так как поет, в основном, на английской языке, а ее музыка легко воспринимается в любой точке земного шара. Но писать треки для западного кино, это, безусловно, шикарное достижение для российского коллектива.