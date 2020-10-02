«Какой трек ждете?»: Нюша работает над новым альбомом

В пластинке будет шестнадцать композиций.

Нюша работает над новым альбомом. Предыдущая ее пластинка «Объединение» выходила аж шесть лет назад. Спустя столько времени, певица решила вновь порадовать своих фанатов. В Instagram Нюша поделилась снимком из звукозаписывающей студии.

«Какой трек из альбома ждете больше всего?» — обратилась Нюша к своим подписчикам.

В пластинку Solaris Еs войдут шестнадцать композиций. Правда, пока готовы не все. О выходе релиза певица объявила еще в середине сентября. Фанатам он будет доступен в середине октября. Примечательно, что артистка называет эту работу «солнечным искусством».

За свою музыкальную карьеру Нюша представила два альбома. Первый – «Выбирать чудо» — вышел в свет 2010 году и принес певице огромную популярность.