Группа «Мумий Тролль» неожиданно выпустила альбом с участием T-Fest и Скриптонита

Выходит, что в 2020 году у рокеров выйдут сразу две студийных пластинки.

2 октября группа «Мумий Тролль» неожиданно выпустила свой 16-ый студийный альбом «Призраки завтра». Неожиданно, потому что еще летом Илья Лагутенко и компания анонсировали пластинку «После зла» (ее выход запланирован на 4 декабря), и тут вдруг состоялся релиз совершенно другого альбома. Похоже, что карантин 2020 года весьма плодотворно повлиял на творчество группы.

В «Призраках завтра» слушателей ждут шесть совершенно новых песен. Заглавная композиция пластинки является саундтреком к новому сериалу «Вампиры средней полосы» и записана в двух вариантах. Песня «Не целуясь» тоже имеет две версии, одна — с партией молодого рэпера T-Fest. Еще один трек — «Кутить» — записан в дуэте с рэпером Скриптонитом.

Напомним, что 16 октября «Мумий Тролль» даст виртуальный концерт, приуроченный ко дню рождения группы и ее фронтмена Ильи Лагутенко. Шоу будет посвящено юбилею культового альбома «Точно Ртуть Алоэ», а также презентации трибьюта на творчество музыкального ансамбля.