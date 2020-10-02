«Вложил в трек часть своей души»: Давид Манукян попросил поддержать его новую песню

Блогер Давид Манукян в Instagram попросил подписчиков поддержать свой новый трек, который все фанаты смогут оценить 5 октября. При этом на кадрах клипа можно увидеть, что он буквально убит горем.

«Всем привет, родные мои. «Том и Джерри». Премьера трека 5 октября в 23:59. Покажите максимальный актив. Послушай трек. Поставь лайк. Напиши комментарий. Сделай репост. Вложил в этот трек часть своей души и надеюсь, что каждый прочувствует то, что чувствую я».

Давид Манукян

«Давид, что все-таки у вас происходит с Ольгой? Почему у вас такой убитый вид?» «Дава, поздравляем вас с новым треком», «Очень тонкая и чуткая композиция, которая бьет в самое сердце», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в последнее время ходят упорные слухи о расставании Давида Манукяна с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. При этом сам Дава недавно опровергал эту информацию.