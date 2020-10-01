«Будем петь все вместе!»: в октябре «Муз-ТВ» покажет телевизионный концерт Полины Гагариной

В воскресенье, 4 октября, на канале «Муз-ТВ» пройдет большой сольный телеконцерт Полины Гагариной. Живое выступление певицы состоится в рамках проекта «Live в кайф». Уже известно, что для зрителей артистка споет свои хиты «Драмы больше нет», «Обезоружена», «Смотри», «Меланхолия», «Спектакль окончен», «Кукушка», «Стану солнцем» и другие.

«Мы будем петь все вместе! Я надеюсь, что телезрители будут танцевать со мной по ту сторону экрана», — говорит Полина.

Напомним, что в телевизионных концертах «Live в кайф» зрителей ждут не только живой звук и энергетика артистов, но также рассказы звезд о том, как создавались те или иные хиты и целые тренды в музыке. Шоу выходит в эфир еженедельно.

Премьеру сольного концерта Полины Гагариной смотрите 4 октября в 19:00 на канале «Муз-ТВ».