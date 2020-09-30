«Я снова встаю и продолжаю»: Noize MC выпустил клип совместно с игрой League of Legends

30 сентября известный отечественный рэпер Noize MC выпустил клип «Лига легенд». Песня и видео к ней — это не просто очередная творческая работа артиста. 35-летний Иван Алексеев вступил в коллаборацию с известной во всем мире компьютерной игрой League of Legends, по которой ежегодно устраиваются масштабные киберспортивные соревнования.

В клипе, правда, нет кадров из игры, но на несколько секунд Noize MC превращается в одно из ее персонажей — слепого монаха Ли Сина. А после на протяжении нескольких секунд музыкант дерется со своей злой копией. Сама песня посвящена тому, как краток миг на вершине Олимпа, и что чемпионам не суждено долго быть лучшими.

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В комментариях под роликом Иван Алексеев рассказал историю про свою мать. За несколько дней до ее смерти женщина сказала сыну-артисту: «Желаю, чтобы тебя никто никогда не переплюнул».

«Это довольно суровое пожелание, однако я следую ему до сих пор. Большую часть времени у меня не получается. Но после каждого удара, сбивающего с ног, я снова встаю и продолжаю, — пишет музыкант. — Относительно скоро для меня стало очевидным, что главная сложность заключается вовсе не в единократном достижении пресловутого успеха: гораздо труднее достигать его раз за разом, восставать из пепла после полного сгорания.

Рэпер пожелал своим поклонникам чаще достигать успехов и бесконечно трудиться над новой версией себя. С этим посылом новая работа артиста выглядит гораздо глубже, чем сотрудничество с популярной компьютерной игрой.