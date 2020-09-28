Группа «Мумий Тролль» отпразднует юбилей культового альбома виртуальным концертом

16 октября Илья Лагутенко и группа «Мумий Тролль» отпразднуют день рождения своего альбома «Точно ртуть алоэ» — в этом году пластинке исполняется 20 лет. Музыканты соберут концерт, но не живой, а виртуальный.

Мероприятие состоится на сайте Lookport, где, кроме видеотрансляции шоу, пройдет и презентация трибьюта на «Мумий Тролль» от молодых звезд русскоязычной поп-музыки, а также общение зрителей с музыкантами. Стать участником события можно не только посредством смартфона или компьютера, но также через очки виртуальной реальности.

Напомним, на альбоме «Точно ртуть алоэ» вышли четыре хита группы: «Карнавала. Нет», «Моя Певица», «Невеста?» и «Без Обмана». Каждая из этих песен получила потрясающий воображение (в те годы) клип.

«В реализации задумок оформления пластинки, где должны были соседствовать косплей в духе рока по-японски и красная ртуть как таинственная субстанция, в итоге хотелось отразить не только дух этого необычного карнавала, но и той, может, не всегда реальной страны, из которой звучали эти песни. А потом таким образом распространить дух рокапопса на все окружающее пространство», — вспоминает Илья Лагутенко.

Начало концерта в 20 часов по московскому времени. Организаторы обещают также сюрпризы от «Мумий Тролля».