10 лет «Комбайнерам»: Игорь Растеряев даст в Москве юбилейный концерт

Казалось бы, совсем недавно мы услышали «Комбайнеров» от задорного гармониста Игоря Растяряева. А, между прочим, музыкант уже празднует 10-летие творческой деятельности! По этому случаю он, несмотря на пандемию, организует концерт — живое шоу состоится 3 октября в столичном клубе 1930 Moscow. Ожидается, что в мероприятии примут участие и другие музыканты, связанные с творчеством Растеряева.

Напомним, что Игорь представил свой клип «Комбайнеры» еще в 2010 году. Музыкальный ролик, про обычных российских парней, которые «в суши-барах не бывают и в соляриях не загорают» опубликовал на своем сайте Дмитрий Пучков, это и сделало гармониста знаменитым.

С тех пор мужчина выпустил шесть полноформатных альбомов, две книги и даже спектакль. Почти все его песни сразу же уходят в народ. Без богатых продюсеров, но с гармонью и искренностью, Растеряев добился славы, а теперь собирает юбилейный концерт под названием «10 лет на комбайне».