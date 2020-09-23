«Неожиданный образ»: Олег Газманов в роли капитана Джека Воробья исполнил новую композицию

69-летний композитор и певец Олег Газманов перевоплотился в главного героя культовой пиратской саги «Пираты Карибского моря». Так артист представил свою музыкальную новинку.

На личной странице в Instagram музыкант опубликовал видео, где с помощью спецэффектов и фотошопа смог стать капитаном Джеком Воробьем.

«Послушайте, суперпесня! Качайте. Вы должны ее прослушать!» — обратился к аудитории певец от имени пирата.

Забавное видео сменилось появлением обложки новой композиции Газманова. «Осенний сон» — так звучит представленный сингл. Также артист показал в видео несколько кадров, на которых вживую поет данную песню.

«Как уснувшая бабочка, замерзло лето. В легком вздохе прибоя печаль сентября!» — написал Газманов под видео.

Подписчики Газманова по достоинству оценили не только осеннюю новинку музыканта, но и его творческий подход к презентации вокального продукта:

«Какой неожиданный образ! Пошла за песней. Спасибо за настроение!», «Песня душевная, самое то в такую погоду. Спасибо вам за ваше творчество и за очередной уже любимый сердцу хит!», «Песни и образ Олега продлевают лето и снимают хандру!», «Вы лучше были бы в роли капитана Джека Воробья! А песня супер!»

Напомним, что недавно певец ностальгировал по школьным годам. Такое настроение артисту навеяло первое сентября. В Instagram Газманов поделился архивными снимками, на которых его дочь Марианна пошла в первый класс.