Стало известно, как изменились музыкальные предпочтения россиян за 10 лет

10 лет назад в первую сотню рейтинга Яндекс.Музыки входили только 52 трека на русском языке. В этом году в первой сотне оказалось целых 87 песен отечественных исполнителей. В первый месяц осени россияне больше всего слушали треки «Юность» группы Dabro, «Сияй» Ramil’ и хит «Краш» Клавы Коки и NILETTO.

Директор Института музыкальных инициатив Данил Перушев считает увеличение интереса к российской музыке — возвращением к норме. Отечественные слушатели в первом десятилетии 21-го века стремились наверстать упущенное и недоступное в советскую эпоху, поэтому особой популярностью пользовались заграничные хиты. К тому же русскоязычной музыки в принципе стало больше. Эксперт выделил две основные причины такой тенденции:

«Во-первых, доступность инструментов для создания музыки: сейчас можно за относительно небольшие деньги оборудовать домашнюю студию и создавать треки уровня топ-100. А во-вторых музыка как индустрия сейчас привлекает очень много таланта, энергии и амбиций, потому что это один из немногих работающих социальных лифтов в стране. Вот мы и оказались в ситуации: когда есть огромное предложение и мощный спрос на отечественную музыку».

10 лет назад в плейлистах россиян были треки Turn The Lights Off, совместный трек Эминема и Рианы Love The Way You Lie, а также хит Airplanes от B.o.B и Hayley Williams. Сейчас наиболее популярна у наших соотечественников российская поп-музыка и рэп, танцевальные треки, R&B и хаус.