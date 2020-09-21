«Я хотел все бросить и убежать со сцены»: Мацуев не видит будущего за онлайн-концертами

Известный музыкант Денис Мацуев уверен, что онлайн-концерты и дистанционное обучение музыке не смогли прижиться в обществе, несмотря на большой карантин 2020 года. Об этом 45-летний народный артист говорил 21 сентября, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Виртуозный пианист вспомнил свой концерт 20 марта в Зале имени Чайковского в Москве, который прошел без зрителей, в формате видеотрансляции.

«Его посмотрели более 4,5 миллиона человек, но это был один из самых ужасающих и трудных концертов в моей жизни, потому что я играл «в стену», — цитирует музыканта ТАСС. — Я хотел все бросить и убежать со сцены, потому что нет живого озарения музыки, нет энергетики, которая идет из зала».

По словам артиста, публика быстро охладела к онлайн-показам, которые были единственно возможным форматом массовых мероприятий во время карантина. Сначала просмотры трансляций оркестров, фестивалей и театров зашкаливали, но уже через месяц-полтора даже бесплатные стримы отнюдь не поражали цифрами.

Напомним, что с августа-сентября живые концерты начали возвращаться в обиход россиян, однако в обществе все чаще ходят разговоры о «второй волне» коронавируса, которая спровоцирует новый карантин.