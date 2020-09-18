«Стал делать лучше»: Тимати высмеял свой уход из Black Star в клипе с Моргенштерном

В новом музыкальном видео рэпер подписал контракт, по которому ему положен всего 1% дохода от концертов.

18 сентября в YouTube вышел тот самый клип, который рэперы Моргенштерн и Тимати снимали в Сочи. Музыкальное видео называется El Problema и рассказывает о «проблемах» миллионеров. Звезды решили не отходить от традиций западной рэп-культуры и наполнили совместное видео горячими девушками в купальниках, дорогими авто (и другими видами транспорта богачей) и знойными вечеринками. Собственно, у этих ребят каждый день одна проблема — какую из двух невероятно дорогих вещей выбрать. Об этом и весь клип.

Однако Тимати не забыл вставить кусочек злой иронии. После скандалов с его бывшими товарищами-рэперами, которые обвиняли звезду в грабительских контрактах, 37-летний артист снялся в сцене, в которой он подписывает договор с Моргенштерном. Последний при этом требует себе 99% доходов. Тимур, не раздумывая, поставил подпись под грабительскими условиями, очевидно, пародируя тех, кого ранее возмущали его контракты.

Но, как мы знаем, вскоре после скандальных судов Тимати сам покинул свой лейбл Black Star. Этот момент тоже был обыгран в клипе. Рэпер начал свой куплет в привычной ему манере, потом Моргенштерн его одернул, напомнив, что на дворе 21 век. После этого Тимур стал читать рэп в стиле своего молодого коллеги, используя рваные фразы.

«Тимати стал делать лучше, когда ушел из «Блэкстара», — поет рэпер сам о себе.

Добавим, что клип наполнен неприкрытой рекламой, нецензурными словами и жестами. В конце зрителям сообщили, что звезды заработали на нем 50 миллионов рублей еще до релиза.