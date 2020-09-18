Музыкальное испытание: канал ТНТ заставил Полину Гагарину петь под фонограмму

Певица откроет серию телеконцертов «Пой без правил», где звездам будут давать сложные задания.

Откроет новое шоу на ТНТ «Пой без правил» певица Полина Гагарина. 33-летнюю артистку первой бросят на амбразуру шуток и иронии Андрея Аверина, Зубара Матуа и Дмитрия Сорокина в дебютном выпуске 20 сентября.

Напомним, в этой передаче звезд эстрады будут заставлять петь, выполняя при этом различные задания, которые серьезно усложнят процесс воспроизведения хитов. Создатели шоу поделились, через что конкретно придется пройти «пионеру» Полине.

Teleprogramma.pro стало известно, что Гагарина будет читать скороговорки под музыку, записывать танец для TikTok и даже петь под фонограмму, что для вокалистки ее уровня просто немыслимо.

«Во время своего самого необычного концерта в жизни звезда российской эстрады узнает: какую ноту нужно взять, чтобы правильно спеть фамилию президента России; кто такой «не кривой, не косой, не ковбой»; какими звуками сопровождаются роды тюленя и многое другое», — рассказали создатели программы.

Всего в первом сезоне шоу будет двенадцать звезд. Ведущий Илья Соболев уже поделился, что в списке присутствуют Алексей Чумаков и Ольга Бузова. Приз для победившего артиста — большой сольный концерт в новогоднем эфире ТНТ.

Насколько окажется близкой к победе Полина Гагарина узнаем в первом выпуске музыкально-развлекательного шоу «Пой без правил» 20 сентября в 20:00.