«Любимую не отдают»: Басков, Киркоров, Буйнов и другие звезды поддержали Лукашенко

17 сентября в Сети появился музыкальный клип под названием «Артисты за мир — Любимую не отдают», в съемках которого поучаствовало множество выдающихся певцов России и Белоруссии. На фоне красивых пейзажей соседней республики о любви и мире воодушевленно поют Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой, Денис Майданов, Диана Гурцкая, Руслан Алехно, Жанет, арт-группа «Беларусы» и другие звезды эстрады.

Основной посыл песни в том, что народ Белоруссии должен жить в мире и согласии. Нетрудно догадаться, что речь идет о протестных митингах, которые прокатились по всей стране после выборов президента в августе этого года. Напомним, демонстранты выступили против вновь избранного Александра Лукашенко, и на несколько недель республика погрузилась в политические «разборки».

Но данный клип призывает белорусов к примирению и единству. И очевидно, что создан он в поддержку Александра Лукашенко, так как «Любимую не отдают» — это его коронная цитата, сказанная в отношении Белоруссии.

Добавим, что в YouTube отключили возможность комментировать это видео.