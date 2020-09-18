Новая эра: в свежем клипе Джастин Бибер стал мужем афроамериканки

18 сентября встречаем с новым клипом Джастина Бибера. 26-летний западный певец выпустил продолжительное видео на песню Holy, записанную вместе с рэпером Chance The Rapper.

Ролик удивляется с первых кадров: в романтической атмосфере Джастин просыпается в постели с девушкой, однако это не его жена Хейли Болдуин, которую артист так любит, — здесь возлюбленную звезды играет неизвестная темнокожая красавица. На протяжении всей истории они будут часто обниматься и изображать нежность. Дальше — больше. Бибер предстает в образе чумазого работника нефтедобывающей станции, потом его увольняют, и бедный парень понимает, что ему нечем будет кормить свою семью. Пару выселяют из съемной квартиры, они в отчаянии, но в конце им дает кров американский военный, которого дома ждет дружная семья.

Сама песня о любви, но даже не между мужчиной и женщиной, а скорее в религиозном смысле слова — о любви к ближнему своему.

больше по теме Джастин Бибер и его жена Хейли прошли обряд крещения Певец и раньше признавался в любви Иисусу.

Джастин Бибер в соцсетях отметил, что этим релизом открывает новую эру в своем творчестве, так как это уже не клип с танцами, а целый фильм.