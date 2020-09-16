«А ты точно продюсер?»: телезрителям откроют правду о романах певиц и тех, кто за ними стоит

«А ты точно продюсер?» — эта фраза уже стала анекдотичной в мире шоу-бизнеса. О непростых отношениях певцов и тех, кто их раскручивает, пресса ежедневно пишет десятки статей. Но правда ли то, что путь на музыкальный Олимп лежит через постель? Почему романы с продюсерами заканчиваются для артистов то скандалами, то семейной жизнью?

Телеканал «Муз-ТВ» решил приоткрыть завесу тайны российского шоу-бизнеса и подготовил большое документальное расследование. Фильм «А ты точно продюсер?» выйдет в эфир 19 сентября. Зрители узнают закулисные тайны групп «ВИА Гра», «Серебро», а также звездных пар, не сходящих со страниц газет и журналов.

«Скандалы чаще всего придумываются за нас. Обычно беременность какая-то. Уже три года я должна быть беременна, пока только хайп и получается…» — говорит в фильме Вера Брежнева. «Если бы это было так просто: набрал красивых девушек и понеслось…» — вздыхает Константин Меладзе. «Я была очень обижена на то, как работает этот лейбл, на то, как Макс ко мне относится лично, совершенно потребительски…» — вспоминает певица Наргиз. «Иногда хочется хлопнуть дверью и сказать: «Да пусть другой продюсер занимается», — признается Иосиф Пригожин.

Также документальный фильм коснется историй Лены Темниковой, Ольги Серябкиной, певицы Ханны и других звезд. Не пропустите эксклюзивные откровения, у которых любовь и работа сплелись в причудливый клубок.

Фильм-расследование «А ты точно продюсер?» покажут 19 сентября в 16:25 на канале «Муз-ТВ».