«Скоро вернусь»: Ариана Гранде подразнила фанатов отрывком новой песни

Будучи не очень активной в социальных сетях в последнее время, 15 сентября американская певица Ариана Гранде выложила короткое видео с отрывком из своей новой песни. На ролике видно, как звуковые дорожки собираются в готовый хит. 27-летняя артистка записала свой голос несколько раз и замиксовала это в один трек, как часто делают современные исполнители.

Ролик певица подписала тремя буквами brb, что можно расшифровать, как be right back — «скоро вернусь». Фанаты Гранде действительно ждут ее возвращения. В 2020 году поп-звезда «выстрелила» двумя дуэтами — с Джастином Бибером (Stuck with U) и Леди Гагой (Rain on Me), — а сольных песен не выпустила ни одной. Альбомов у Арианы пока тоже не намечается, крайние вышли в 2019 году.

Поклонники 27-летней певицы пишут восторженные комментарии под коротким видео и просят выложить отрывок песни подольше. Днем ранее Гранде опубликовала в Twitter фразу: «Знай, моя любовь бесконечна, нет ничего, чего бы я не сделала». Теперь фанаты думают, что это строчка из новой песни.