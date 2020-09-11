«И тоска, и воспоминания…»: Гагарина выпустила очень личную песню

Певица и актриса Полина Гагарина сообщила поклонникам о выходе ее новой песни «На расстоянии». Презентация трека состоялась в личном Instagram — аккаунте «экс-фабрикантки». А также на всех доступных музыкальных платформах.

Вокальная композиция была записана при участии рэпера Bahh Tee. Бахтияр Алиев, он же тот самый Bahh Tee, вместе с Владимиром Чиняевым (ChinKong) стали авторами сингла Гагариной.

Сама композитор и фотомодель так отозвалась о своей новой работе:

«Так много разных чувств сошлось в этой песне. И тоска, и воспоминания, и сомнения, и радость, но самое главное — это надежда. На завтра, на жизнь, на любовь. Она держит нас на плаву. Прислушивайтесь к себе и обязательно верьте в себя!» Полина Гагарина

Напомним, что в этом году Forbes отдал Гагариной второе место в рейтинге российских блогеров в Instagram по заработку с доходом 0,89 миллионов долларов. А в 2019 году супруга фотографа Дмитрия Исхакова выиграл премию BraVo в номинации «Лучшая певица года».

Также в прошлом Полина Гагарина успела поработать с российским рэп-лириком Александром Жвакиным, более известным под псевдонимом Loc Dog. Вместе они выпустили трек «Небо в глазах». Клип на эту песню набрал 2,4 миллиона просмотров в Сети.