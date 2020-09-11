Еще больше мрачности в 2020 году: Мэрилин Мэнсон выпустил одиннадцатый альбом

Пластинка доступна на всех музыкальных площадках, в том числе и на YouTube.

11 сентября у темного принца рок-музыки Мэрилина Мэнсона вышел новый студийный альбом. Пластинка называется We are chaos («Мы — хаос»), и наполнена она все той же эпатажной мрачностью, что и предыдущие релизы музыканта. Хотя его поклонники вряд ли захотят, чтобы звезда когда-нибудь менялась.

В альбом вошло десять новых песен, две из которых рокер выпустил чуть ранее в качестве синглов. Клип на заглавный трек We are chaos вышел еще в конце июля. Рокер отметил, что поклонники могут принять этот хит за песню о пандемии и ее восприятии, однако она была написана до карантина и рассказывает лишь о внутреннем мире певца.

Добавим, что это одиннадцатая по счету студийная пластинка Мэнсона (предыдущая вышла в 2017 году). Среди его альбомов четыре удостоены звания мультиплатиновых, еще пять — золотых. Сам артист недавно появился в сериале «Новый Папа» и озвучил монстра в супергеройском хорроре «Новые мутанты».