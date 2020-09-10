«И смех, и грех! Пришлось замаливать грешки»: Джиган признался, что не сожалеет о скандале с женой

12 сентября канал «Муз-ТВ» покажет документальное расследование «Приключения Джигана в стране чудес». Известный рэпер, наконец, раскрыл все тайны своего скандального путешествия в Майами и несостоявшегося развода с женой.

Напомним, полгода назад счастливая жизнь артиста дала трещину. Во время путешествия в Америку мужчина серьезно поссорился со своей супругой Оксаной Самойловой, и та подала на развод. Причиной стали пьяные выходки рэпера. Жене пришлось отправить музыканта в реабилитационный центр и самостоятельно принимать решение относительно того, что делать дальше с четырьмя общими детьми.

В итоге пара примирилась и осталась семьей. Самойлова якобы заработала небольшое состояние на всей этой истории. Поклонников звездной пары мучает вопрос: был ли скандал на самом деле или его придумали ради пиара и заработка?

«Сожалеть? Да нет, конечно! Ну как бы и смех, и грех. Ну, главное — люди рады, — говорит Джиган в документальном фильме. — Да, мы давно уже помирились с Оксаной, пришлось замаливать грешки, сейчас уже все хорошо… Я регулярно тренируюсь, в полном здравии, каждый день спортзал».

Журналисты расскажут зрителям, через что пришлось пройти рэперу, чтобы не потерять семью и вернуться на сцену. А сам Джиган поведает, как собирается жить дальше после всего произошедшего. Ситуацию также прокомментируют друзья и коллеги рэпера: Artik, Natan, Тима Белорусских, Niletto, Полина Гагарина, группа «Дискотека Авария» и другие.

Смотрите документальный фильм «Приключения Джигана в стране чудес» 12 сентября в 17:00 на канале «Муз-ТВ».