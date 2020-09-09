После долгого молчания Верка Сердючка выпустила мини-альбом на английском языке

Ранее украинский артист Андрей Данилко не раз говорил о завершении карьеры в образе певицы.

Певица-проводница Верка Сердючка, она же украинский артист Андрей Данилко, «молчала» несколько лет, но в начале сентября 2020-го неожиданно разродилась новым альбомом. В пластинку Sexy, правда, вошли всего четыре песни, представленные на английском языке. Вероятно, звезда решила сработать на западную аудиторию. Вот отрывок из заглавной композиции.

Конечно, если Данилко решил полноценно вернуться к образу Сердючки, то в нынешних реалиях ему придется конкурировать с группой Little Big, которая гордо держит пальму первенства в музыкальном эпатаже и переодеваниях. Но уже то, что Верка «ще не вмерла» должно порадовать отечественную эстраду.

Напомним, в 2000-ых Сердючка была очень популярна в России, участвовала во многих телепроектах, снималась в фильмах, устраивала дуэты с топовыми звездами. Ее зажигательные танцевальные песни звучали на всех дискотеках и семейных праздниках. В 2007 году «певица» выступила на конкурсе «Евровидение» в Хельсинки, представляя Украину, и заняла второе место. В последние годы Данилко несколько раз заявлял, что завязывает с образом Сердючки, но потом снова возвращался на сцену.