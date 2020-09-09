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«Вдохновит людей начать играть»: Билли Айлиш выпустила именную модель гитары укулеле

Сама певица начинала свое знакомство с музыкой именно с этого инструмента.

«Вдохновит людей начать играть»: Билли Айлиш выпустила именную модель гитары укулеле
Билли Айлиш в 18 лет уже стала ярким именем в мире музыки. Фото: globallookpress.com

Необычная коллаборация: популярная певица Билли Айлиш и одна из известнейших марок гитар Fender выпустили новую модель укулеле (маленькая четырехструнная гитара, ее еще называют «гавайской»).

Как сообщает журнал NME, выпущенный инструмент имеет встроенный предусилитель и корпус, украшенный фирменным символом певицы blohsh (человечек с задранным плечом).

Известно, что укулеле была первым музыкальным инструментом, который Айлиш взяла в руки. Ей тогда было шесть лет. На нем девушка научилась играть свою первую песню — I Will группы The Beatles. Позже артистка использовала эту гитарку в записи ряда своих собственных песен.

«Правила игры на укулеле просты, — говорит Билли. — Если вы знаете три аккорда, то можете сыграть практически любую песню. Я надеюсь, что моя укулеле Fender Signature вдохновит людей начать играть и сочинять — это может каждый».

Производители новой гитары отметили, что их детище идеально отражает дух и стиль Айлиш, которая смогла перевернуть музыкальную индустрию еще до 18 лет. Часть денег от продажи инструмента пойдет в фонд помощи населению Гавайских островов.

Как Билли играет на разработанной специально для нее гитаре, можно увидеть в этом видео.

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