Тейлор Свифт достигла успеха Уитни Хьюстон в американском чарте Billboard 200

Американская певица Тейлор Свифт повторила достижение Уитни Хьюстон. Ее альбом Folklore шесть недель продержался на первой строчке престижного западного хит-парада Billboard 200 и, если сложить подобные результаты других пластинок певицы, то, в целом, она продержалась на вершине 46 недель, а такого рекорда достигала только Хьюстон.

Об этом сообщает портал Billboard. По информации издания, обеих артисток теперь можно называть самыми прослушиваемыми певицами в истории. За ними идет британка Адель, альбомы которой были на первой строчке 34 недели. Ну а абсолютным чемпионом по этому показателю является группа The Beatles — они были лидерами 132 недели.

Напомним, Folklore — восьмой студийный альбом Свифт, он вышел в конце июля. Певица записывала его в условиях самоизоляции и анонсировала выход пластинки всего за несколько часов до, собственно, релиза. В первые сутки он набрал на Spotify более 80 миллионом стримов, что стало рекордом среди певиц в данном музыкальном приложении.