«Я — новый Витас»: Моргенштерн сделал неожиданное признание после выхода трека

Рэпер Моргенштерн в Instagram сделал неожиданное признание. Исполнитель, который любит удивлять в последнее время публику, неожиданно сравнил себя с популярным много лет назад музыкантом.

«Я — новый Витас», — заявил он.

Между тем пользователи стали активно обсуждать новый трек исполнителя Lollipop, который он выпустил совместно с мужем блогера и телеведущей Насти Ивлеевой рэпером Элджеем.

«Реально дичь какая-то получилась», «Возможно, он просто экспериментирует», «Моргенштерн, как всегда, изобретателен», «Верните нам старого Моргенштерна», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что ранее Моргенштерн и Элджей записали совместный хит Cadillac. Песня вмиг стала сверхпопулярной. Новая совместная композиция спродюсирована Diamond Style и мелодией отсылает к «Песенке» популярной уже несколько десятилетий среди молодежи и взрослого поколения группы «Руки вверх».

Певец Витас — известный исполнитель поп-композиций. Стал известен тем, что исполнял песни в разных жанрах фальцетом.