«Фата-фата-фаталити»: Елена Темникова выпустила новую песню про разрыв с любимым

В конце лета у певицы Елены Темниковой вышел новый трек «Фаталити». Песня записана в соавторстве с молодой артисткой под псевдонимов Kareena, которую продюсирует бывшая участница группы Serebro.

Новая композиция посвящена неудавшейся любви и расставанию. Лирическая героиня певиц объявляет своему бывшему бойфренду «фаталити». Это термин из популярной видеоигры Mortal Kombat, обозначающий момент, когда победивший боец с особой жестокостью добивает проигравшего. В музыкальной версии Темниковой это слово обыгрывается с фатой, как символом несостоявшейся свадьбы. Да и саму песню проиллюстрировали двумя анимированными невестами, которые сражаются в стиле Mortal Kombat.

Добавим, что к выходу новой песни Темникова запустила танцевальный челлендж в TikTok #фаталетит. Его участники танцуют в фате и не только.