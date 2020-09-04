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«Фата-фата-фаталити»: Елена Темникова выпустила новую песню про разрыв с любимым

Трек записан с молодой певицей Kareena.

«Фата-фата-фаталити»: Елена Темникова выпустила новую песню про разрыв с любимым
Елена Темникова занялась продвижением новых артистов. Фото: globallookpress.com

В конце лета у певицы Елены Темниковой вышел новый трек «Фаталити». Песня записана в соавторстве с молодой артисткой под псевдонимов Kareena, которую продюсирует бывшая участница группы Serebro.

Новая композиция посвящена неудавшейся любви и расставанию. Лирическая героиня певиц объявляет своему бывшему бойфренду «фаталити». Это термин из популярной видеоигры Mortal Kombat, обозначающий момент, когда победивший боец с особой жестокостью добивает проигравшего. В музыкальной версии Темниковой это слово обыгрывается с фатой, как символом несостоявшейся свадьбы. Да и саму песню проиллюстрировали двумя анимированными невестами, которые сражаются в стиле Mortal Kombat.

Добавим, что к выходу новой песни Темникова запустила танцевальный челлендж в TikTok #фаталетит. Его участники танцуют в фате и не только.

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