Михаил Шуфутинский назвал один из своих хитов скучной песней

3 сентября (ну а когда еще, действительно?) гостем юмористического YouTube-шоу «Что было дальше?» стал певец Михаил Шуфутинский. Ведущие программы стали дразнить артиста исполнением его песен. Когда они затянули «За милых дам», шансонье признался, что уже 17 лет не поет эту песню. А вот без «Еврейского портного», по его словам, не обходится ни один концерт. Когда же вспомнили знаменитую «Пальма де Майорка», Шуфутинский, не задумываясь, сказал, что это скучная песня.

Юмористы спросили у Михаила Захаровича, сколько лет он уже занимается творчеством.

«А я им не занимаюсь — оно мною занимается. Я вообще-то ничего другого в жизни делать не пробовал», — ответил он, но потом признался, что пел по ресторанам с 14 лет.

В качестве истории Шуфутинский рассказал случай из тех лет, когда он жил в Нью-Йорке. Однажды по дороге на курсы английского языка шансонье заблудился в метро и подошел спросить дорогу у прилично выглядящего афроамериканца с дипломатом в руках.

Но, когда россиянин задал свой вопрос, он неожиданно понял, что его собеседник в этот момент справляет нужду прямо на станции. Юмористы придумали свои варианты завершения этой истории, но оригинальная концовка певца оказалась еще более смешной и звучала как анекдот.