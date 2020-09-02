Кто лучше?: Майли Сайрус записала кавер на песню Билли Айлиш My future

В Сети появились три видео, на которых 27-летняя певица исполняет хиты вживую.

1 сентября в Сети появилось музыкальное видео, в котором американская певица Майли Сайрус перепевает свою юную коллегу Билли Айлиш. Поп-звезда сделала кавер на песню My future.

Новая версия хита записана вживую под аккомпанемент акустического бэнда (в клипе музыканты стоят в черных защитных масках) в рамках специального проекта BBCRadio1. Сайрус добавила в песню больше экспрессии, и под конец показала зрителям язык.

Кстати, в тот же вечер на YouTube-канале упомянутого радио появились аналогичные видео, на которых Майли исполняет свои собственные хиты Midnight Sky и Slide Away.

Напомним, песня Билли Айлиш My future вышла 30 июля 2020 года и сразу же заняла верхние строчки в ряде западных чартов. Композицию 18-летней можно считать совсем свежей, но, как видите, на нее уже записывают каверы артисты постарше.