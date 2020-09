В Америке найден мертвым автор танцевального хита I Like To Move It

1 сентября скончался известный американский диджей и продюсер Эрик Морилло. В России он больше известен как автор танцевального хита I Like To Move It — того самого, под который пляшет король Джулиан в мультфильме «Мадагаскар».

Как сообщает музыкальное издание EDMTunes, 49-летний мужчина была найден мертвым в своей квартире в курортном городе Майами-Бич (Флорида, США). Причины гибели продюсера не были оглашены, в полиции лишь прокомментировали, что не нашли признаков насильственной смерти.

Незадолго до трагедии Эрик попал в эпицентр криминальной истории. Коллега-диджей пожаловалась на него в полицию за сексуальные домогательства. По словам женщины, после вечеринки мужчина пригласил ее к себе домой, где начал активно предлагать интимную близость. Дама отказалась и пошла спать, но, когда проснулась, обнаружила себя голой рядом с голым хозяином квартиры.

Печально, что жизнь известного музыканта закончилась на таком грязном скандале.

Диджей «зажигал» танцплощадки по всему миру с 1992 года. Немалую долю успеха на старте карьеры ему принес именно трек I Like To Move It. Издание называет Морилло одним из самых громких имен в музыке стиля хаус и законодателем жанра.