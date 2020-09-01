«Стройняшка»: похудевшая Лолита снимает новый клип

Лолита Милявская рассказала в Instagram о начале работы над новой песней. Она будет называться «Марочки» и, по словам артистки, получится очень светлой историей, похожей на сказку про Алису в стране чудес. В микроблоке певица опубликовала кадры со съемочной площадки, на которых она ходит по беговой дорожке в коротком платье-рубашке. Фанаты тут же отметили, что Лолита выглядит потрясающе и новая прическа ей очень идет.

«Какая фигура! Стройняшка. Выглядите сногсшибательно», — написали пользователи Сети.

Недавно стало известно, что Лолита готовится дебютировать в театре «Модерн». Ей досталась роль в пьесе по мотивам произведения Николая Гоголя «Женитьба». Некоторые ценители искусства тут же набросились на певицу с критикой, но ее защитил сам худрук театра Юрий Грымов.