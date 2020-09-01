Новый сезон шоу «Три аккорда» стартует на Первом канале 13 сентября

Зрителей ждут яркие образы и любимые музыкальные хиты из прошлого.

В сентябре Первый канал запустит в эфир новый сезон шоу «Три аккорда». Поклонники помнят эту музыкальную передачу благодаря культовым шлягерам и звучавшим в эфире душевным отечественным композициям. Участники программы — современные артисты, которые представят зрителям и жюри собственные интерпретации старых добрых песен.

В новом сезоне выступят: Нонна Гришаева, Альбина Джанабаева, Сергей Минаев, Александр Яцко, Родион Газманов. Также прозвучат и другие голоса. А кресла жюри займут мэтры музыкальной индустрии: Александр Новиков, Михаил Шуфутинский, Лидия Козлова, Александр Розенбаум, Елена Ваенга, Сергей Трофимов, Вика Цыганова, Николай Фоменко и Ирина Круг. Ведущим программы станет Максим Аверин.

Первый выпуск программы «Три аккорда» смотрите на Первом канале в воскресенье, 13 сентября, в 19:20.