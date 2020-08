Леди Гага в электронной маске, Майли Сайрус снова на шаре: награждены победители MTV VMA 2020

30 августа в Нью-Йорке прошла самая весомая в мире церемония вручения наград за музыкальные клипы — MTV Video Music Awards. Из-за ограничений по коронавирусу мероприятие транслировалось из разных студий, чтобы звезды и ведущие меньше пересекались друг с другом. Многие выступления были записаны заранее.

Главный приз — «Видео года» — получил канадский рэпер The Weeknd за свою работу Blinding lights. Однако безусловным триумфатором вечером можно назвать Леди Гагу. Эпатажная певица получила четыре награды из девяти своих номинаций, в том числе «Артист года» и «Песня года» за совместный клип с Арианной Гранде Rain on me. Артистки представили на шоу перфоманс, в котором они вместе с танцорами выступили в масках. У Гаги защитный аксессуар был украшен электронным табло, показывающим уровень звука ее голоса. Правда, на видео кажется, что звезды не смогли бы так чисто петь в этих «украшениях». Фонограмма или нет — судите сами.

Также зрителей удивила Майли Сайрус, прибывшая на церемонию в полностью прозрачном платье с светоотражающими элементами. На радость публике она повторила некоторые элементы из своего знаменитого клипа Wrecking Ball. В частности, покаталась на огромном диско-шаре.

Добавим, что лучшее поп-видео осталось за корейским бой-бэндом BTS (они же стали лучшей группой), в жанре хип-хоп победила рэперша Megan Thee Stallion, среди рокеров вперед вырвались музыканты Coldplay. Песней лета была выбрана композиция How You Like That от корейских девчонок Blackpink. Также в этом году вручали награды за лучшее карантинный клип, видео из дома и поддержку медиков.