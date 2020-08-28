«Три миллиона»: новый клип Егора Крида продолжает бить рекорды

Видео на трек «Девочка с картинки» за сутки посмотрели более трех миллионов раз.

Новый клип на трек «Девочка с картинки» Егор Крид представил 27 августа. Уже за первые часы ролик набрал тысячи лайков и сотни тысяч просмотров в YouTube. А спустя всего сутки и вовсе побил все рекорды и вырвался на первое место на вкладке «в тренде». Этим успехом музыкант поделился со своими подписчиками в Instagram.

«3 млн за сутки. Спасибо всем!» — написал Крид.

В видео появилась также популярный блогер Валя Karna.val. Фанаты певца сразу подумали, что молодых людей связывает нечто большее, чем съемки. Они утверждают, что сыграть такую влюбленность просто так не получится.

Помимо съемок Крид также работал над сюжетом и концепцией ролика. Задумка музыканта была в том, чтобы снять ролик, который будет похож на блокбастер. Судя по всему, у него все получилось.